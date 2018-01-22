55 milyonluk yatırımının temeli atıldı

Pamukkale Belediyesi tarafından yapılacak 55 milyon TL’ye mal olacak kültür, sanat ve yaşam merkezinin temeli atıldı. Bağbaşı Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi’nin açılışına Başkan Gürlesin’in yanı sıra, Başkan Yardımcıları Selim Arkan, Adnan Kaya, Veli Demir , Türkay Gözlükaya ve Abdullah Sevinçli ile belediye meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşların katıldı.

Törenin ardından Bağbaşı Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Pamukkale Belediyesi olarak vizyon projelerimizden biri olan Bağbaşı Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi’miz için sembolik temel atma töreni yapıyoruz. Proje toplamda 10 bin 872 metrekare alanda hayat bulacak. Kültür Merkezi, sinema salonları, kreş eğitim merkezi, bilgi evi, spor merkezi, oyun alanlarının da yer alacağı bu dev projenin binasının çatısında yeşil alanlar, spor alanları, oturma ve dinlenme alanları, su bahçeleri ve alışveriş alanları bulunacak. Ayrı bir blok olarak planlanan konferans salonları ise yaklaşık 800 kişiye aynı anda hizmet verebilecek. Büyük salon 575 kişilik olurken, küçük salonun kapasitesi ise 210 kişi olacak. Ayrıca Bağbaşı Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi’nde 1150 metrekarelik fuaye ve sergi alanı da yer alacak. Kompleks içinde 4 adet sinema salonu bulunurken, salonlar oyun alanı ile aynı katta tasarlandı ve yeşil alanla bütünleşecek” dedi.

Proje maliyeti yaklaşık 39 milyon olan yatırımın, arsa bedeli ile birlikte maliyeti 55 milyona ulaşan vizyon projeyi 2018’in Kasım ayında bitirmeyi hedeflediklerini de açıklayan Başkan Gürlesin, “Pamukkale Belediyesi olarak, yapmış olduğumuz yatırımlarda 3-5 milyonluk yatırımlar değil bölgeye göç verecek olan yatırımlara özellikle biz dikkat çekmek istiyoruz. Bağbaşı Mahallemizdeki bu yatırımımıza sadece bir mahalleye değil, çevresinde ki, Zümrüt’e, Gökpınar’a, Tekke’ye, Kayıhan’a, Zeytinköy’e, Kervanasaray’a, Hürriyet’e, Fatih’e ve elbette ki tüm ilimize hizmet edecek. Bölgeye, yeni bir hareketlilik, dinamizm getirecek. Bölgesel yatırım bana göre çok önemli. Ve yerinin bugünkü değerini de içine alırsak, 50-55 milyonluk bir yatırım olacak. Bu 46 aylık bir belediye ile kıyaslandığında büyük bir yatırıma imza atacağız” diye konuştu.