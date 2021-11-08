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55 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı!

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 16:12 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 16:12

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul kantininden aldıkları çiğ köfteden yiyip, ayran ve çorbadan içtikten sonra rahatsızlanan 55 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Şehitler Mahallesi'ndeki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında kantinden aldıkları çiğ köfte, ayran ve çorbayı tükettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladı.
 
Bunun üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula çok sayıda ambulans yönlendirildi. Zehirlenme belirtisi gösteren 55 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 
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Polis soruşturma başlatırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere gıdalardan numune aldı.

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Manisa Turgutlu lise
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