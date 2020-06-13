55,5 milyon kişi çipli kimlik aldı

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, eski kimliklerin yeni çipli kimlikle değiştirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Genel Başkan Kart, ülke nüfusunun 83,5 milyonu bulduğu Türkiyede, nüfus çalışanları olarak pandemi döneminde 11 bin personelle özverili ve kesintisiz bir şekilde halka hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, "Personelimiz, sınava girecek öğrenciler için yeri geldi sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, yeri geldi 19 Mayıs resmi tatilinde dahi hep görevinin başında oldu, işlem hiç durmadı. Pandemi öncesi Nüfus Müdürlüklerimizde verilen günlük randevu sayımız 120 bin iken, pandemi sonrası yeni normalimizde bu sayının yüzde 60larındayız. Ülkemizin 801 noktasında pasaport, 808 noktasında sürücü belgesi, 1054 noktasında kimlik ve diğer işlem başvuruları alınmaktadır. Şu ana kadar 55,5 milyon civarında çipli kimlik dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşımız yeni kimlik çıkarana kadar ellerinde bulunan kimlik geçerlidir. Bunun yanında yeni tip sürücü belgesine geçen kişi sayısı 12,8 milyonu buldu, henüz yenilenmeyi bekleyen 15,2 milyon eski tip sürücü belgesi bulunmaktadır. Yen tip sürücü belgesine geçiş için süre 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi

Yeni normal hayatta nüfus çalışanlarının vatandaşlardan beklentilerinin olduğunu ifade eden Genel Başkan Kart, şunları söyledi: