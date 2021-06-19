Gazetevatan.com » Emekli » 5400 prim günüyle emeklilik fırsatı! En düşük 1.144 lira, en yüksek 8.586 lira...
5400 prim günüyle emeklilik fırsatı! En düşük 1.144 lira, en yüksek 8.586 lira...
Emeklilik ile ilgili son dakika açıklaması! Düşük primle emeklilik fırsatı. 5400 prim günüyle emekli olunabiliyor. Emekli olmak isteyenler brüt asgari ücret bu yıl 3 bin 577 lira olup bu tutar ile 26 bin 831 lira arasında değişen kazancın yüzde 32'si üzerinden prim ödeyebiliyor. Aylık prim tutarı en düşük 1.144 lira, en yüksek de 8.586 lirayı buluyor. Bu yıl ilk defa isteğe bağlı sigorta primi yaptıran kadın ve erkekler 5.400 prim günüyle 65 yaşında emekli olabilir. İşte düşük prim ile emekli olmak isteyenleri ilgilendiren tüm detaylar...
Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! 5400 prim günüyle emekli olmak fırsatı! En düşük prim ücreti olarak 1.144 lira ödeyen 65 yaşında emekli olabiliyor. Yapılandırma Kanunu Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibarıyla ödeme imkânı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor. İsteğe bağlı sigorta ile 5.400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Bu kapsamda eksik günlerini yapılandıranlar emeklilik hakkı kazanacak.