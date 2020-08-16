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54 yaş pozu sosyal medyayı salladı!

16 Ağustos 2020 Pazar - 17:11 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 17:15

ABD’li oyuncu Halle Berry önceki gün 54 yaşına bastı.


Sokakta kaykay üzerinde çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşan oyuncu, altına “54... Hayat daha iyiye gidiyor” yazdı.

 
İki çocuk annesi oyuncu Halle Berry, geçtiğimiz günlerde de Instagram sayfasında bikinili bir pozunu paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan bu paylaşım Berry'nin rol aldığı 2002 yapımı filmi akıllara getirdi. James Bond serisinin bir halkası olan Die Another Day filminin bir sahnesinde Berry yine turuncu ve beyaz renkli bir bikini giyiyordu. Yaptığı son sosyal medya paylaşımı da filmin o ünlü sahnesini hatırlattı.
 
 
 

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