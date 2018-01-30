52 suçtan aranan suç makinesi sonunda yakalandı

Bursa'da yaralama, gasp, işkence gibi toplamda 52 suç kaydı bulunan suç makinesi Ü.K. yakayı ele verdi. 34 yaşındaki Ü.K.'nin üst ve araç aramasında 1 adet tabanca, 8 adet mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı olan Motorize Polis Ekipleri, merkez Osmangazi 'deki Altıparmak Caddesi üzerinde devriye atarken durumu şüpheli olan bir araç tespit etti. Durdukları araç içerisinde Ü.K.'ye (34) ait bir adet tabanca, 8 adet mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan Ü.K.'nin 52 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kimlik kontrolünü yapan ekipler, Ü.K. isimli şahsın geçtiğimiz günlerde İ.H.A. (27) isimli şahsın saatini ve 150 TL'sini M.D. isimli şahsın da 500 TL'sini cüzdanını ve telefonunu gasp ettiğini tespit etti. Ayrıca D.B.K. (22) isimli şahsa işkence yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından tutuklanan Ü.K. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Toplamda 3 dosyadan yargılanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.