501 numaralı odanın sırrı

İstanbul’u kana bulamak için hazırlık yapan DEAŞ’lı terörist H.S., Küçükçekmece’de kaldığı otelin 501 numaralı odasında yakalandı. Otel çalışanları H.S.’yi, “Soğuk bir yüz ifadesi vardı. Valizini taşıtmadı. O valizde silahlar varmış” diye anlattı.

2017’nin yılbaşı gecesi Reina ’da 39 kişiyi öldüren DEAŞ’lı Abdulkadir Masharipov gibi ‘yalnız kurt’ eylemine hazırlanan H.S., İstanbul polisi tarafından kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı. H.S. ile ilgili tüm detaylara Hürriyet ulaştı.

OTELE SİLAHSIZ GELDİ

Gaziantep’ten 13 Ağustos’ta İstanbul’a gelen H.S., saat 18.59’da Küçükçekmece’deki otele girdi. İki günlüğüne oda kiralamak istiyordu. 501 numaralı odanın günlüğüne 130 TL’yi peşin ödedi. Konaklama kaydını kendi adıyla yaptırdı. 14 gündür İstanbul’da olduğunu beyan etti. Yanında küçük bir valiz vardı. Bir daha da otel çalışanlarıyla bağlantı kurmadı.

BİR GÜN UZATTI

H.S. 15 Ağustos sabahı odasını bir günlüğüne uzatmak istedi. Akşamında otele elinde valizle döndü. H.S. İstanbul’daki iki gününü keşif yaparak geçirmişti.

SAAT 02.00 BASKINI

Özel Harekat Timleri, Küçükçekmece’deki oteli kuşattı. Otel çalışanları baskından saniyeler önce haberdar edildi. Timler saat 02.00’de 501 numaralı odanın kapısını kırdı. H.S. yatağında uzanmıştı. Yapılan aramada, Kalaşnikof tüfek, 5 şarjör ve 150 mermi yatağın altındaki valizde bulundu.

SABAH EYLEM YAPACAKTI

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün takibindeki H.S.’nin, operasyonun yapıldığı gecenin sabahında eylem için harekete geçeceği öngörülüyor. Polise göre, eylem talimatını Suriye ’deki örgüt yönetiminden alan H.S.’nin hedefi keşif yaptığı Beyoğlu ’ndaki bir mekan ya da sokaklardı.

ÖĞRENİNCE ŞOKA GİRDİM

Konakladığı otelin çalışanları H.S.’yi şöyle anlattı.

Otel sahibi Ramazan Akın: “13 Ağustos akşam saatlerinde geldi. Valizini odaya bırakarak dışarı çıktı. Geç saatlerde geri geldi. Ertesi gün de sabah saatlerinde otelden çıktı. O gün de geç saatlerde geldi. Odayı bir gün daha uzattı. Diyalog kurmadı, bir şey söylemedi. Odayı tutarak direkt odasına çıktı. Otelden çıktığı zamanlar keşif yapmış. Uzattığı gün de ödeme yapıp odasına gitmişti. 2 saat sonra polis bastı. Polis izliyormuş zaten, doğrudan odaya giderek aldılar. Haberlerde katliam yapacağını öğrenince şoka girdik.”

Resepsiyonist Muhammed Devran: “Soğuk bir yüz ifadesi vardı. Çok konuşmuyordu. Valizini taşımak istedik ancak keskin bir dille ‘Hayır’ diyerek kabul etmedi.” (Hürriyet)