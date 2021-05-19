Esnafa normalleşme desteği... Esnafa moral olacak destek geliyor. Devreye alınan esnafa 5000 lira hibe desteği nefes aldıracak! Hükümet, kademeli normalleşme sürecinde esnafa can suyu olacak destek paketini devreye aldı. Salgından en çok zarar gören kesim olan esnaf pandemide alınan kapanma kararlarından en çok etkilenen kesimdi. Hükümet esnafın durumunu masaya yatırdı ve esnafa öncelik verdi. Salgının başından bu yana art arda açıklanan destek paketleri esnafa nefes aldırsa da yeni destekler için de harekete geçildi ve ilk aşamada verilecek destekleri Cumhurbaşkanı duyurdu. Binlerce esnaf devlet tarafından verilecek esnafa 5000 lira hibe desteği ile ilgili araştırmalarına devam ederken detaylar kimlere destek verileceğini de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki, 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 5000 lira hibe desteği kime verilecek? İşte esnafa 5000 lira hibe desteği 2021 başvurusu ile ilgili tüm detaylar...

Hükümet harekete geçti. Ve başlıyor... Binlerce esnafın beklediği müjde geldi... Hükümet koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf için yeni destek paketlerini devreye aldı. Kabine toplantısının ardından müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen açıkladı. Esnafa can suyu olacak destekten kimlerin yararlanacağını da Erdoğan duyurdu. Peki, 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 5000 lira hibe desteği kime verilecek? İşte esnafa 5000 lira hibe desteği 2021 başvurusu ile ilgili tüm detaylar...

5000 TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

KADEMELİ NORMALLEŞMENİN 2. ETABI 1 HAZİRAN'DA...

1 Haziran sonrasının görüşüldüğü Kabine toplantısı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız." diye konuştu.

ESNAF'TAN 'DESTEKLER GENİŞLETİLMELİ' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın esnaf ve sanatkarlara yönelik destek açıklaması ve kredi borçlarının ertelenmesine yönelik açıklamaları ile ilgili olarak esnaf temsilcileri ise, haziran ayı içinde desteklerin kapsamının genişletilmesini istiyor.

KREDİ DESTEĞİ ARTMALI

Her destek kararının iş dünyası için çok önemli olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bu kentin kendine özgü dinamikleri var. Antalya turizm kaynaklı gelir elde eden bir şehir olduğu için salgının getirdiği olumsuzluklardan çok derinden etkilendi. O nedenle taraflarla görüşülerek destek paketi detaylandırılmalı” diye konuştu.

Birçok meslek grubunun salgın sürecinden olumsuz etkilendiğini söyleyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Bu süreçte hiç iş yapamayan esnafımız da oldu. Destekler, salgın sürecinde esnafımıza merhem olur. Destekler için teşekkür ediyoruz. Daha fazlasını da bekliyoruz. Esnafın büyük kredilere de ihtiyacı var” diye konuştu.