500 TL ödeniyor! Zorunlu, işçi- işveren yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Para harcamadan...

Yani işverenler bu kişileri mesleki yeterlilik belgesi almaya yönlendirdiklerinde işçinin cebinden para çıkmadan mesleki yeterlilik belgesi alması mümkün.

Kıdem tazminatı hangi şartta verilmez?

Mesleki yeterlilik belgesinin zorunluluk haline geldiği tarihten sonra tebliğde yer alan mesleklerde istihdam edilen kişilerin mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalıştırılması halinde işverene idari para cezası uygulanıyor.

İşveren işyerinde bu mesleklerde çalışan kişilerin mesleki yeterlilik belgesi olup olmadığını kontrol etmek zorunda. Eğer işçinin mesleki yeterlilik belgesi bulunmuyorsa işveren bu işçiyi geçerli nedenle, yani kıdem tazminatı ödeyerek işten çıkartabilir.

500’er TL ceza

Ancak işçi bu işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmamışsa bu durumda kıdem tazminatını da alamayacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş mesleki yeterlilik zorunluluğu bulunan mesleklerde istihdam edilen kişilerin mesleki yeterlilik belgesi bulunmadan çalıştırılması halinde işverene belgesi olmayan her bir işçi için 500 TL idari para cezası uygulanıyor. İşveren 40 tane sıvacıyı mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalıştırırsa 20 bin TL idari para cezası ödemek zorunda kalacak.

Mesleki yeterlilik belgesi bulunan işçiyi çalıştıran ve 6111 sayılı Kanun uyarınca sağlanan sigorta prim teşvikinden faydalanma koşullarını sağlamış bir işveren, belgeli işçi çalıştırdığı için 54 aya kadar teşvikten yararlanabiliyor.