28 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.109 0.00 EURO 8,7290 0.32
USD 7,3520 -0.07 ALTIN 459,100 0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

500 bin TL’lik ‘Nirvana’

28 Ağustos 2020 Cuma - 9:15 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 9:15

Gülşen ve Edis’in merakla beklenen düeti ‘Nirvana’, bugün tüm dijital platformlardaki yerini aldı.


Gülşen ve Edis’in merakla beklenen düeti ‘Nirvana’, bugün tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının klibi, ikili bir araya gelmeden ‘split screen’ (bölünmüş ekran) teknolojisiyle çekildi. 
 
Serkan Şedele ve Emre Güven imzası taşıyan video, 500 bin TL’ye mal oldu. Simetrik hareketlerin her detayıyla birbirini tutması gerektiği için Gülşen ve Edis, iki ay boyunca özel eğitmenler eşliğinde koreografi çalıştı.
 
Karantina günlerini herkes gibi evde geçiren Edis, geçtiğimiz aylarda Çeşme'de görüntülenmişti. Denizin keyfini çıkaran şarkıcının pandemi sürecinde aldığı kilolar dikkat çekmişti.
 

ETİKETLER

edis gülşen düet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.