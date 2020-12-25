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500 bin tablet bilgisayarların 3. faz dağıtımı başladı! Ücretsiz tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? 4. faz tablet dağıtımı ne zaman?

25 Aralık 2020 Cuma - 17:14 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 17:14

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımını yaptıkları tablet bilgisayarlar öğrencilerin eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformuyla sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuk kalmayacağını bildirdi. Peki, Ücretsiz tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? 500 bin tablet bilgisayar kimlere verilir?


MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 3. faz başladı. Milli  Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Umuyorum ki tablet bilgisayarlar öğrencilerimizin  eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı  olan EBA internet platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz  kalmayacak" ifadelerini kullandı. Ücretsiz tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? 4. faz tablet dağıtımı ne zaman? Ücretsiz tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? 4. faz tablet dağıtımı ne zaman?

500 BİN TABLET BİLGİSAYARIN SEVKİYAT VE DAĞITIM SÜRECİNDE 3. FAZ  BAŞLADI

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler  için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de  desteğiyle yapılan 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve tamamı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından  tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 3. faz  başladı.

Bugün başlayan 3. fazda 66 bin tablet bilgisayarların gönderildiği 38  ilin yöneticisi ile videokonferans yöntemiyle toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı  Ziya Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3. fazıyla birlikte toplam 266 bin 500  cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu.

Eğitimde fırsat adaletinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Bakan  Selçuk, "Umuyorum ki tablet bilgisayarlar öğrencilerimizin eline ulaştıkça TRT  EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet  platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz kalmayacak."  ifadelerini kullandı.

Planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan  öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlatan Bakan  Selçuk, şöyle devam etti:

"İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarla birlikte  öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç  duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti için gerekli sözleşmeleri  yaptık. İl yöneticilerimiz bu tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim  kartlı olarak teslim etmiş olacak. Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha  internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevrim dışı  zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 66  bin tablet bilgisayarın dağıtımını yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için  gayret eden herkese teşekkür ediyorum."

"Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep  birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz." diyen Bakan Selçuk, tablet  dağıtımına destek veren yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları  ile hayırsever iş insanlarının bağışlarının doğru yere ulaşması için hassasiyetle  çalıştıklarını söyleyerek, katkı sunan herkese çocuklar adına teşekkür etti.

Bugünkü dağıtımla MEB'in tedarik ettiği 500 bin tabletin 116 bin 500'ü  öğrencilere ulaştırılmış oldu.

Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ocak ayı sonuna kadar 500  bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSUNA GEREK YOK! 500 BİN TABLET NASIL VERİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ücretsiz tablet başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

MEB 4. FAZ TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı. Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850, İstanbul'a 5 bin, Kayseri'ye 2 bin, Kilis'e 500, Kocaeli'ye 8 bin, Mardin'e 3 bin, Ankara'ya bin 350, Siirt'e 1000, Şanlıurfa'ya 10 bin 700, Şırnak'a 2 bin 600 ve Van'a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı. Bu arada bir sonraki dağıtımın 21 Aralık haftasında yapılacağı öğrenildi.  2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.

 

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