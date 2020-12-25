500 bin tablet bilgisayarların 3. faz dağıtımı başladı! Ücretsiz tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? 4. faz tablet dağıtımı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımını yaptıkları tablet bilgisayarlar öğrencilerin eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformuyla sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuk kalmayacağını bildirdi. Peki, Ücretsiz tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? 500 bin tablet bilgisayar kimlere verilir?

MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 3. faz başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Umuyorum ki tablet bilgisayarlar öğrencilerimizin eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz kalmayacak" ifadelerini kullandı. Ücretsiz tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? 4. faz tablet dağıtımı ne zaman? Ücretsiz tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? 4. faz tablet dağıtımı ne zaman?

500 BİN TABLET BİLGİSAYARIN SEVKİYAT VE DAĞITIM SÜRECİNDE 3. FAZ BAŞLADI

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle yapılan 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve tamamı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 3. faz başladı.

Bugün başlayan 3. fazda 66 bin tablet bilgisayarların gönderildiği 38 ilin yöneticisi ile videokonferans yöntemiyle toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3. fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu.

Eğitimde fırsat adaletinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Umuyorum ki tablet bilgisayarlar öğrencilerimizin eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarla birlikte öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti için gerekli sözleşmeleri yaptık. İl yöneticilerimiz bu tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim etmiş olacak. Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevrim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 66 bin tablet bilgisayarın dağıtımını yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkür ediyorum."

"Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz." diyen Bakan Selçuk, tablet dağıtımına destek veren yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile hayırsever iş insanlarının bağışlarının doğru yere ulaşması için hassasiyetle çalıştıklarını söyleyerek, katkı sunan herkese çocuklar adına teşekkür etti.

Bugünkü dağıtımla MEB'in tedarik ettiği 500 bin tabletin 116 bin 500'ü öğrencilere ulaştırılmış oldu.

Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ocak ayı sonuna kadar 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSUNA GEREK YOK! 500 BİN TABLET NASIL VERİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ücretsiz tablet başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

MEB 4. FAZ TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı. Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850, İstanbul'a 5 bin, Kayseri'ye 2 bin, Kilis'e 500, Kocaeli'ye 8 bin, Mardin'e 3 bin, Ankara'ya bin 350, Siirt'e 1000, Şanlıurfa'ya 10 bin 700, Şırnak'a 2 bin 600 ve Van'a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı. Bu arada bir sonraki dağıtımın 21 Aralık haftasında yapılacağı öğrenildi. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.