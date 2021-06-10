500 bin Rus Türkiye'ye gelmek için bekliyor

ERKENE ÇEKİLMELİ

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin de Barzikin’e benzer açıklamalarda bulundu. Yüz binlerce Rus vatandaşının Türkiye uçuşlarının açılmasını beklediğini anlatan Gorin, “Salgınla ilgili Türkiye’ye gönderilecek Rus teftiş heyetiyle ilgili bizim hükümetten net açıklama alamadık. Ancak biz Tur Operatörleri Birliği olarak yasağın uzatıldığı 21 Haziran tarihini beklemeden 13 Haziran’a kadar Türkiye kararının açıklanmasını bekliyoruz. Türkiye’ye uçuşların havayolu şirketleriyle planlanmasının da iki hafta sürebileceği dikkate alınmalı” dedi

ANTALYA’DA DÜŞÜK

Rusya’nın salgın dışında bir gerekçesi yoksa koronavirüs istatistiklerini dikkate alarak kararını vermesi gerektiğini de dile getiren Gorin, “Hangi ülkenin ulaşıma açılıp açılamayacağı belirli kriterlere bağlanmıştı. İlk kriter, söz konusu ülkede son iki haftada 100 binde 40 vakanın geçilmemesi gerektiğini söylüyor. Türkiye, bu oranı yakaladı. İkinci kriter, yine 14 günde günlük bulaş artışının nüfusa göre yüzde 1 seviyelerinde olması. Türkiye değil, DSÖ verilerine göre de Türkiye’de 24 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasında Rusya’nın aradığı bu ikinci kriter yüzde -2. Uçuşların yoğun yapılacağı Antalya bölgesinde ise bu sayı çok daha düşük. Rusya’nın aradığı üçüncü kritere gelince. Son 4 günde virüs bulaşan kişi sayısı toplanarak bir önceki 4 günün bulaş sayısına bölünüyor. Çıkan sonucun yüzde 1’in altında olması gerek. Türkiye 0.92 oranla burada da aranan şartı yerine getiriyor. Dolayısıyla uçuş yasağının devam etmesi için gerekçe yok” yorumunu yaptı.

MOSKOVA’DA GÖRÜŞME