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500 bin lira ödülle gri listede aranan terörist Veysel Kaya öldürüldü

03 Haziran 2020 Çarşamba - 14:30 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 14:34

İçişleri Bakanlığı Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, düzenlenen operasyonda öldürülen 3 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Veysel Kaya olduğu belirlendi.


İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs 2020 tarihinde, Bitlis  Sehi  Ormanları bölgesinde,  İl Jandarma Komutanlığı  ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin daha terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer aldığı belirlendi. Etkisiz hale getirilen teröristin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırlayan, örgütte sabotajcı olarak faaliyet yürüten Mazlum Garzan kod adlı Veysel Kaya olduğu tespit edildi.
 
Ayrıca, 2019 yılında Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda,  etkisiz hale getirilen teröristlerden  birinin yapılan DNA testi sonucunda; Gri Liste’de yer alan sözde Fırat Eyaleti Suruç/Bozova Alan sorumlusu Serhat kod adlı Ahmet Korhan olduğu belirlendi. 

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