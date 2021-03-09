50 yıla özel Range Rover Türkiye'de!

Land Rover’ın, 1970 yılında hem yolda hem arazide performansı göstermek üzere tasarladığı Range Rover, bugün de bu standartların belirleyicisi olmaya devam ediyor. Land Rover Range Rover, 50. yıldönümüne özel renk paletiyle dikkat çekiyor. Range Rover Fifty Edition, Santorini Black, Rosello Red, Aruba ve Carpathian Grey gövde renklerinin yanı sıra; sadece 150 adet Range Rover Fifty Edition araca özel olarak Tuscan Blue, Bahama Gold ve Davos White renkleri ile sunuluyor. Range Rover’ın 50’nci yılına özel sınırlı sayıda üretilen Fifty Edition, onlinesatis.landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve edilebiliyor.

1970 adet üretilecek



Range Rover’ın ilk lanse edildiği seneye ithafen 50. yılına özel olarak tüm dünyada sadece 1970 adet üretilecek olan Range Rover Fifty Edition, birinci sınıf yolculuk deneyimi sunan donanımlarıyla dikkat çekiyor. İç mekanda konforu artıran 24 Yönlü Isıtmalı -Soğutmalı, 'Hot Stone’ Masaj Özellikli ön ve Executive Class Comfort arka koltukların yanında, 1700W Meridian™ Signature Ses Sistemi de standart olarak sunuluyor. Pixel-Laser LED farlarla birlikte, Yüksek Hız Acil Durum Frenleme, Kör Nokta Asistanı, Direksiyon Destekli Adaptif Cruise Control ve Şerit Takip Asistanı Range Rover Fifty Edition’ın güvenlikten ödün vermediğinin altını çiziyor.



Range Rover Fifty Edition, Satin Auric Atlas renkte detayları ve el yapımı “Fifty” yazısı ile modelin sınırlı sayıda üretildiğini gösteren “1 of 1970” ibaresini taşıyan Anı Plaketi gibi kişisel dokunuşlarla ön plana çıkıyor.



SUV Tarihini Değiştiren Model



Range Rover, 50 yılı aşkın süre boyunca dünyada birçok ilke imza atmayı başardı. Piyasaya çıktığında sürekli dört çeker sistemine sahip ilk SUV olan Range Rover, ABS fren sistemini de 1989 yılında 4x4 dünyasına sunan ilk model oldu. 1992’de elektronik çekiş kontrolü (ETC) ve otomatik elektronik havalı süspansiyon özelliklerini sunan dünyanın ilk dört tekerlekten çekişli aracı olan Range Rover, 2012’de ise tamamen alüminyumdan üretilen ve hafif alt yapıya sahip dünyanın ilk SUV'u olarak otomotiv tarihine adeta damga vurdu.