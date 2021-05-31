50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başlıyor

Yurt genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci bugün başlayacak.

Türkiye'de, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, bugünden itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

Uygulanan aşı miktarı 28,8 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Mayıs saat 01.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 515 bin 18, ikinci doz aşı sayısı ise 12 milyon 315 bin 673 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 830 bin 691'e ulaştı.

Türkiye aşılamada 10. sırada

Bugüne kadar birinci ve ikinci doz aşı uygulananların sayısı yaklaşık 29 milyon. 12 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Böylece Türkiye dünyada en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.