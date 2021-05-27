50 yaş üstü ne zaman aşı vurulacak, aşı sırası kimde? Sağlık Bakanı Koca 50 yaş üstü için aşılama tarihi verdi! İşte 50 yaş üstü aşı takvimi

50 yaş üstü aşı ne zaman vurulacak, 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmasına başlanacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan vatandaşlar arama motorları üzerinden 50 yaş üstü aşılama başladı mı, sorusuna yanıt arıyor. İşte detayları...

50 yaş üstü aşılama başladı mı, 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak sorularının yanıtı merak ediliyordu. 50 yaş üstü vatandaşların sabırsızlıkla beklediği aşı haberi Bakan’dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." dedi. "Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık." diyen Koca, "Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak." ifadesini kullanırken, "Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim." dedi.

Aşı sırası sorgulama: Sıra kimde?

Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı.

Eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak. 50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak. Bu sürecin ardından hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.

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