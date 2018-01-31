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50 milyondan fazla fare Tahran'ı istila etti!

31 Ocak 2018 Çarşamba - 12:08 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 12:08

İran'ın başkenti Tahran farelerin istilasına uğradı. Uzmanlar, sayıları 50 milyonu aşan farelerin, insanlardan ya da kedilerden kaçmadıklarını tespit etti.


Tahran depremi ile gündeme gelen fare sorunu, Tahran sakinleri için hava kirliliğinden sonra ikinci büyük sorun haline geldi. Şehri saran milyonlarca farenin sayısı her gün artmaya devam ediyor. Tahran Belediyesinin mücadele ettiği farelerin türünün ise Norveç faresi olduğu söyleniyor.
 
TAHRAN'DA 50 MİLYON FARE YAŞIYOR
 
İranlı uzmanların verdiği istatistiklere göre Tahran'da en az 50 milyon fare yaşıyor. İranlı uzmanlar Tahran farelerinin sayısını kontrol etmekte uygulanan projelerin yetersiz olduğunu söylüyor.
 
FARELER İNSANLARDAN KORKMUYOR
 
Uzmanlar, farelerin evrildiğini ileri sürdü. İranlı uzmanlara göre, Tahran fareleri artık insanlardan ya da kedilerden korkmuyor ve bu nedenle kaçmıyor. Farelerin çoğalmasının nedeninin ise sokaklara atılan çöpler olduğu belirtiliyor.

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