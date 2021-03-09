50 milyon Euro'luk Bayon martta banttan inecek!

Bayon, 50 milyon Euro’nun üzerindeki yatırımla Türkiye’de Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda Mart ayı içinde bantlardan inecek. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında satışa sunulan tamamen yeni i20 platformu üstüne geliştirilen BAYON, Hyundai’nin popüler B-SUV modeli KONA’nın altında konumlandırılacak. Nisan ayından itibaren satışa sunulacak olan aracın Mayıs ayında da Türkiye yollarına çıkması planlanıyor.

Üçüncü yerli model



Hyundai’nin yeni B-SUV modeli Bayon, fabrikanın ürettiği üçüncü model olacak. Aracın tüm dünya için sadece Türkiye’de üretilecek olmasından büyük heyecan duyduğunu belirten Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel şunları söyledi, “Bayon, bizim için yepyeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. İzmit Fabrikamız’da geçen yıl baştan aşağı yenilenen i10 ve i20 modellerimizin üretimini sürdürüyoruz. BAYON ise üçüncü modelimiz olarak bu ay içinde bantlardan inmeye başlayacak. Yepyeni bir aracın daha Türkiye’de üretilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Türk işçisinin sağladığı yüksek kalite tüm dünya tarafından biliniyor. İzmit Fabrikamız’da Bayon’dan bu yıl tüm dünya için 30 bin adetten fazla üretime almayı planlıyoruz”.



Hibrit motorlu



Yeni i20 ile birlikte ilk kez hafif hibrit motor seçenekli araç üretimine başlayan Hyundai Assan, bu motoru BAYON modeline de taşıdı. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar, 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. Bu 48V hafif hibrit teknolojisi, BAYON’da 120 beygir gücündeki 1.0 T-GDI motor ile alınabilecek. Bunun haricinde Yeni i20’de olduğu gibi ikisi de 100 PS güç üreten 1.0 T-GDI ve 1.4 litre atmosferik motor seçenekleri de 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabilecek.



SUV ailesi büyüyor



Türkiye’de 2020 yılında sattığı her 3 araçtan 2’si Kona ve Tucson modeli olan Hyundai, Bayon ile birlikte SUV ailesine yepyeni bir model ekleyecek. Yeniliklerin bunlarla sınırlı kalmayacağını belirten Berkel, “Bayon tanıtıldıktan hemen sonra Avrupa’da ön sipariş almaya başlandı. Türkiye’de de çağrı merkezimizi ve yetkili satıcılarımızı 1.000’den fazla kişi aradı ve talepleri toplamaya başladık. ” dedi. SUV ailesinin daha da genişleyeceğini söyleyen Murat Berkel, sözlerine şöyle devam etti:



“Bayon bizim SUV ailemizdeki başlangıç seviyesi modelimiz olacak. Yine B-SUV segmentindeki Kona modelimizi yenilenen yüzü ve özellikleriyle Aralık ayında satışa sunduk. Tucson ise yepyeni tasarımı, çağın ötesinde teknolojileri ve üstün güvenlik ekipmanlarıyla yakın zamanda geliyor. D segmenti SUV’deki güçlü bir geçmişe sahip olan Santa Fe modelimiz de yenilenen özellikleri ve 1.6 litre hibrit motoruyla kısa süre içinde Türkiye yollarına çıkacak. Ayrıca Kona’nın uzun zamandır beklenen yüzde 100 elektrikli versiyonunu da yılın ikinci yarısında satışa sunacağız."