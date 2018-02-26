50 milyon değerindeki külliyenin temeli atıldı

Milli Eğitim Müdürü Tosun, yaptığı açıklamada Arsa tahsisinden imar durumuna proje oluşumu ve ihale aşamasına kadar çok büyük uğraşlar verildi. Yalova Valiliği ile Ensar Vakfı arasında imzalanan devlet millet iş birliği protokolü ile 21 dönüm alanda yapımına başlanan külliye inşaatı 5 bin 498 metrekare oturum 18 bin 271 metrekare kapalı alana sahip. 68 derslik, öğrenci pansiyonları, spor salonu, konferans salonu ve uygulama camisi içeren yaklaşık 50 milyon değerinde bir yatırımı ilimize kazandırmış olacağız. Biz ilk emri oku olan bir dinin ilim en büyük rehberdir diyen bir önderin mensuplarıyız. Okullar gelecek nesillerin inşa edilecekleri çok müstesna mekanlardır. Her yeni okul geleceğin Türkiyesine tutulan birer projektördür. Biliyoruz ki eğitim sadece güzel okul yapmak sınıfları süslemekle olmuyor. Devletimiz ve milletimiz gelecek nesilleri inşa ediyorken bizler ilim irfan ve bilimle kaynaşmış bir gençliği inşa etmek için daha uğraşmak ve daha çok çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Değişime duyarlı olmamız ülkemizin tam bağımsız olabilmesi için teknoloji üretmemiz gerekiyor. Bunun içindir ki geleceğe odaklanarak öğrencilerimizi inovasyonla ve değerleriyle yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Geçmişin iziyle geleceğin inşa edeceğiz. Tarihine kültürüne değerlerine saygılı bir nesil yetiştirmek eğitim sistemimizin temel amacıdır. Kuranı öğrenmeden onun içindeki mesajı kavramadan dinin ne olduğunu anlamak mümkün değildir. Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir hadisi şerifine uygun dinini öğrenmiş vatan , millet ve ümmet sevdalısı nice nesiller yetişecektir. Eğitimde büyük hedeflere kararlı adımlarla yürüyen Yalovamıza bu eğitim yuvamızın hayırlı uğurlu olmasını, güzel nesiller yetişmesini, inşaatının kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum. Okulumuzun arsa tahsis edene proje ve ihale aşamasına kadar 12 yıllık bir süre içerisinde emek veren herkese teşekkür ediyorum dedi.

İlim bilim ve bilgiyle yetiştireceğiz

Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Külliyesi temel atma töreninin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel de, Yalovamıza böyle bir eseri hep birlikte kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gibi kurumlarda yetiştireceğimiz gençlerle inşallah Türkiyeyi daha iyi yerlere taşımanın gayreti içerisindeyiz. Biz eğer dünyevi ve uhrevi ilim, bilim ve bilgiyle yetiştireceğimiz gençleri yetiştirebilirsek o zaman Türkiye ilelebet baki kalacaktır. Eğitimi ne kadar güzel alan ve mekânlarda yaptırabilirsek evlatlarımızın isteği daha da artar. Bir mekân ne kadar güzel olursa o kadar cezp edici olur. Biz de inşallah bu Külliye ile birlikte Yalovada komplike camisi ile kız ve erkek lisesiyle bir büyük eseri Yalovaya kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız diye konuştu.

Ciddi adımlar atıldı

Eğitim alanında ciddi yatımlar yapıldığını vurgulayan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Uzunca bir süredir beklenen, emek verilen çalışılan, çaba gösterilen bir projenin bugün inşallah temelini atacağız. Hayırlı işlerde bir arada bulunmanın da bir arada bulunmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün temelini atacağımız proje çok büyük bir proje. İmam Hatip Lisemiz, İmam Hatip Ortaokulumuz, yurdumuz, camimiz büyük bir kompleks projeye bugün imza atmış olacağız. Bu projede başından bugüne kadar emeği olan herkese şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Son 15 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitim konusunda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Ciddi adımlar atıldı. Derslik sayısı 2nin üzerine katlandı. Öğretmen sayısında şuanda çok ciddi rakamlara ulaşıldı. Nitelik ve nicelik açısından iyileştirmeler sağlandı. Yalovada eğitim alt yapısı noktasında gayet iyi bir noktada. İnşallah bu proje ile daha da iyi olacak ifadesini konuştu.