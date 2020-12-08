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50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 304 gözaltı...

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 8:01 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 8:01

Son dakika haberine göre; İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 295'i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki  yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe  telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü  yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 295'i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak  amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
 
Şüphelilerin 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111'inin Hava  Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.
 
Şüpheliler arasında 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53  üsteğmen, 5 teğmen, 221 astsubay, 7 uzman çavuş rütbesinde asker şahıs, 1 Hava  Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu sözde mahrem imam,  yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olduğu belirtildi.
 
Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri  Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda  idari olarak FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve  binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu 704’u muvazzaf 868 personel  hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri içeren verilerin  ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği belirtildi.
 
Operasyon FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar  yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon konumunda  olduğu ifade edildi.
 

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FETÖ operasyon gözaltı
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