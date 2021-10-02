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50 bin TL ile başladı! Şimdi aldığı maaşın 4 katını kazanıyor
Aksaray'da bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Ersin Öztop, arkadaşının tavsiyesi üzerine 18 yıl çalıştığı işini bırakıp köyünde kültür mantarı üretmeye başladı. 50 bin lira sermayeyle kurduğu tesisinde aylık 3 ton mantar ürettiğini belirten Öztop, "Aylık asgari ücretin 4 katı, gelirim oldu. Yanımda da 3 kadrolu işçim ve günlük yevmiyeli çalışan 5 kadın işçim var. Şu an da taleplere yetişemiyoruz" dedi.
18 yıl bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası lise mezunu Ersin Öztop, 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine işinden ayrılıp, Yapılcan Köyü'ne geri döndü. Burada 50 bin lira sermayeyle kültür mantarı tesisi kurup yetiştirmeye başladı.