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50 bin kişi yararlanacak! Bugün sona eriyor

22 Mart 2021 Pazartesi - 8:21 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 9:26

Gençler için büyük fırsat! 50 binden fazla kişi yararlanacak. Başvuru süreci bugün sona eriyor. Başvurular 81 ilden ve internet aracılığıyla alınıyor. Süreç 22 Şubat'ta başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın 'Staj Seferbirliği' programına başvuru süreci bugün sona eriyor. Adaylar, "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını yapabiliyorlar.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Staj Seferbirliği" programıyla 50 bini aşkın öğrenciye staj imkanı sağlanması hedefleniyor. Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programında, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, adayların kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak.


Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir "Staj Seferbirliği" programı ile desteklenecek. Programda, fırsat eşitliğini hedefleyen yenilikçi bir yöntem izlenecek. Başvurularını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden tamamlayan öğrenciler, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu ve özel sektörün erişimine açılacak stajyer havuzuna ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta gibi kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak. Böylece, stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderecek.
 
Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için  büyük önem arz eden, gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı,  şeffaf ve izlenebilir "Staj Seferbirliği" programıyla destekleniyor.
 
Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin 81 ilde tüm üniversite ve  bölümlerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan program ve değerleme  aşamalarıyla staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidildi.
 
Programla, öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi  bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline  gelmesi sağlanıyor.
 
Ayrıca üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden  stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik  fakültelerde öğrenim gören veya belirli üniversitelerde okuyanlara tanınan bir  fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde  genişletildi.
 
 
Başvuru ve değerlendirme süreci
 
 "Staj Seferbirliği" programına, ön lisans 2. sınıf, lisans 3. ve 4.  sınıf olmak üzere not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi)  olan tüm öğrenciler başvurabilecek.
 
Aldıkları staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya  kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında sene sonuna kadar staj  yapabilecek adayların sınıf durumlarının yıl içinde değişeceği öngörüldüğünden  program, ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık  olacak. Ancak bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme  şartı aranacak.
 
Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi  tarafından sınırlı sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden lisans  son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan  tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak, akademik,  mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilikleri üzerinden yapılacak.
 
Başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada üç farklı yeterlilik  alanındaki (akademik-mesleki, sanatsal-sosyal ve sportif) başarılarını içeren ve  belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak.
 
İkinci aşamada ise Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanan e-Devlet'e  yönlendirilerek, kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik,  genel not ortalaması ve benzeri) yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu  ve benzeri bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurularını  tamamlayacak.
 
Fırsat eşitliği hedefleniyor
 
Programda fırsat eşitliğini hedefleyen yenilikçi bir yöntem izleniyor.  Başvurularını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden tamamlayan öğrencilerin,  kamu ve özel sektörün erişimine açılacak stajyer havuzuna adı, soyadı, T.C.  kimlik numarası, e-posta gibi kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak.
 
 Böylece stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere  kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi  gönderebilecek.
 
Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer havuzunda bulunan  adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından  oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle  staj teklifi sunacak, stajyer havuzundaki öğrencileri kurumlarına kazandırabilmek  için yarışacak.
 
Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları, Mesleki Eğitim Kanunu  gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise  ilgili kurumlar tarafından ödenecek.
 
Başvuru detayları
 
Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri,  duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferbirliği" resmi  Twitter, LinkedIn, İnstagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi)  adresinden takip edebilecek.
 
 "Staj Seferbirliği" programı başvuruları ise  "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.
 
 
 

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