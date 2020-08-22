5 yıllık eşe şok dava! 'Bana sormadan kendini kısırlaştırdı'

İstanbul'da yaşanan olayda Yüksek mimar Beyza H., 5 yıllık eşi hakkında kendisine sormadan kısırlaştırma operasyonu olduğunu ve bu operasyonla artık çocuk sahibi olma ihtimalinin de kalmadığını iddia ederek boşanma davası açtı.

İstanbul'da meydana gelen olayda yüksek mimar Beyza H. (32), 5 yıllık eşi diş hekimi İbrahim H.’nin (48) kendisine haber vermeden vazektomi (erkeklerde kısırlaştırma) operasyonu olduğunu ve bu operasyonla birlikte artık çocuk sahibi olma ihtimalinin kalmadığını belirterek boşanma davası açtı.

'EŞİNDEN YAZILI İZİN ALMASI GEREKMEKTE'

Eşinden 2 milyon liralık boşanma tazminatı ve aylık 20 bin lira nafaka isteyen Beyza H.’nin dilekçesinde, “Halbuki vazektomi operasyonu geçiren erkeklerin evli ise eşinden yazılı izin alması gerekmektedir” denildi. Dilekçede, İbrahim H.’nin öfke problemi yaşadığı da belirtilirken, “İbrahim H. en son 4 ay önce yaşanan kavgada eşinin ayak kemiğini kırmış, hakkında hakaret ve yaralama suçundan dava açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘İDDİALARIN HEPSİ YALAN’