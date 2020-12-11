5 yılda 83 milyon litre karbon salımını nötrledi!

Madeni yağ şirketi Castrol ve araç üreticisi Ford’un uluslararası arenada bir asrı aşkın iş birliği önemli kazanımlar sağlamayı hedefliyor.

Castrol ve Ford’un ortak mühendislik çalışmalarının sonucunda pek çok yeni teknoloji ve çevre dostu ürünün geliştirilmesine katkı sağlandığının altını çizen Castrol Türkiye Direktörü Aslı Yetkin Karagül, “Castrol ve Ford Global olarak ortak mühendislik çalışmalarıyla geliştirdiğimiz yakıt ekonomisini destekleyen, karbon nötr sertifikalı Magnatec ürünlerimiz portföyümüz içinde bulunuyor. Ortak mühendisliğin sonucu olan bu ürünler hem ilk dolum yağı olarak hem de servislerde binek ve ticari araç kullanıcılarına sunuluyor. ” dedi.



83 milyon lt karbon salımı



Ford araçlarına özel geliştirilmiş ve ilk dolum yağı olarak da kullanılan Castrol madeni yağları, Castrol tarafından yürütülen karbon nötrleme programı ile 2015 yılı başından bugüne kadar 83 milyon litre karbon salımını nötrlemiş durumda. Bu rakam her yıl ortalama 15 bin km yapan, yaklaşık 20 bin benzinli aracın ürettiği karbon salım miktarına eşdeğer.