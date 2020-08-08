5 yeni Galaxy satışa çıktı

Galaxy Note20 serisi 5 Ağustos - 3 Eylül 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek. Cihazların KDV dâhil satış fiyatı ise Galaxy Note20 Ultra için 12.999 TL, Galaxy Note20 için 9.299 TL olacak. Fiyatlar, Galaxy Tab S7 5.499 TL, Galaxy Tab S7+ 6.999 TL, Galaxy Watch3 45mm için 2.299 TL, 41mm için 2.099 TL, Galaxy Buds Live için 1.299 TL olarak belirlendi.