02 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.482 0.50 EURO 9,8200 -0.04
USD 8,2770 -0.09 ALTIN 482,340 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

5 yaşındaki Miray'ın kahreden ölümü! Boynuna perdenin zinciri dolandı

Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA) |  02 Eylül 2021 Perşembe - 15:23 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 15:23

Samsun'un Atakum ilçesinde evde oyun oynarken boynuna stor perdenin zinciri dolanıp, asılı kalan Miray Elif Y. (5), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


 
 
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Miray Elif Y., kardeşi ile birlikte evde oyun oynarken iddiaya göre boynuna stor perdenin zinciri dolandı. Miray Elif perdede asılı kalırken, kardeşinin sesleri üzerine annesi odaya kuştu. Annesi, Miray Elif Y.’yi perdenin zincirinden kurtarıp, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler Miray Elif’i ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Miray Elif Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
Miray Elif'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 
FOTOĞRAFLI
 
 
 
 
DHA-Güvenlik - Türkiye-Samsun - Mustafa İNAN

ETİKETLER

Samsun Atakum Miray
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.