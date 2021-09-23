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5 yaşındaki çocuğa çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

23 Eylül 2021 Perşembe - 20:50 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 20:50

Malatya’da annesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir çocuğa araba çarptı. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Sıraç 8 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Plakası alınamayan sürücüyü kaza mahalline düşen ön panjur yakalattı.


Malatya’da annesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Sıraç Yıldırım’a çarpan otomobil kaçtı, ağır yaralanan çocuk 8 gün sonra hayatını kaybetti.
 
AYNI MODEL 250 ARAÇ ÜZERİNDE ÇALIŞILDI
 
Cinayet Büro Amirliği’nce kaza yerinde araçtan düşen ön panjurun hangi marka araçlarda bulunduğu tespit edildi. Bölge aynı model 250 araç üzerinde yapılan araştırmada şüpheli F.Ö’ye ulaşıldı.
 
Kaza sırasında kırılan ön panjuru da yanlarına alarak adrese giden emniyet güçleri aracı şüphelinin ikamet adresine yakın bir arazide panjuru eksik olarak buldu.
 
ARTVİN’DE GÖZALTINA ALINDI
 
Kepçe operatörlüğü yapan şüphelinin ise Artvin ilinde olduğu tespit edildi ve yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Malatya Sürücü Sıraç
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