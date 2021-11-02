5 yargı paketi 2021 neleri kapsıyor? 5 yargı paketi 2021 içeriği!

AK Parti 54 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu. Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler bulunmakta. Teklifin yasalaşmasıyla; borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek. Ayrıca boşanmış çiftlerin yaşadığı sorunlardan biri olan icrayla çocuk almak tarihe karışacak. Peki, 5 yargı paketi 2021 neleri kapsıyor? İşte 5 yargı paketi 2021 içeriği…

AK Parti,5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler bulunuyor. Düzenleme hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bir açıklama yaptı. Peki, 5 yargı paketi 2021 neleri kapsıyor? İşte 5 yargı paketi 2021 içeriği…

"İcraya konu olan mezatlarda satılan işlemi kaldırıyoruz. Malın değerini koruyarak değer kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek.

İCRAYLA ÇOCUK ALMAK TARİHE KAVUŞUYOR

Asıl düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı, 1932'den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul. Boşanmış çiftlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan ve çocuklar üzerinde travmatik etkiler bırakan icra ile çocuk teslimi uygulamasının son bulması da pakette yer alıyor. Buna göre çocukların icra ile görülmesi düzenlemesi İcra ve İflas Yasası kapsamından çıkartılacak.

TESLİM SIRASINDA UZMANLAR BULUNACAK

Teslim sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlar bulunacak. Bu konuda asıl sorumlunun hangi bakanlık olacağı konusundaki tartışma da sona erdi. Çocuk teslimi görevi Adalet Bakanlığı'nda olacak. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine bu işi yürütecek."

'DİSİPLİN HAPSİYLE CEZALANDIRILACAK'

Teklifle; çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirileceğini belirten Ünal, "Bu kapsamda tüm kamu kaynakları tahsis edilecektir. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılacak. İlam veya tedbir kararlarının icra marifetiyle zorla yerine getirilmesi sırasında zaman zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkmakta, bu durum yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında Haber ve kamuoyunda tartışma konusu olarak çocuğun örselenmesine yol açabilmekte. Bu nedenle; çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecektir. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecektir."