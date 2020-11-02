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5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

İHA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 9:03 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 9:03

Normalleşme adımları kapsamında 5. ve 9. sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladı. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği belirtildi. Sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki trafik yoğunluğu %38 seviyesine ulaştı.


Normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanıyor. Öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı.
 
BUGÜN 5. VE 9. SINIFLAR AÇILIYOR
 
Bugün de 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bu durum İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu.
 
Sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki trafik yoğunluğu %38 seviyesine ulaştı.
 
5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.

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Normalleşme yüz yüze eğitim okullar
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