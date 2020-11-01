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5. ve 9. sınıflar ne zaman başlıyor? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl yapılacak? MEB açıkladı!

01 Kasım 2020 Pazar - 13:08 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 13:13

MEB resmen duyurdu. Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor. Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, Lise 9. sınıflar ile ilgili yüz yüzde eğitimin ayrıntıları belli oldu. Peki, 2 Kasım okullar açılıyor mu? 5. ve 9. sınıflar ne zaman başlıyor? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl yapılacak? Okullarda hangi dersler yüz yüze işlenecek? Kaç gün okula gidilecek? İşte okullardaki yüz yüze eğitimin detayları...


Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime kademeli geçiş devam ediyor. Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlayacak. MEB, yüz yüze eğitime geçişin planlarını oluşturdu ve hazırlıklarını tamamladı. Milyonlarca öğrenci ve veli de yüz yüze eğitimin üçüncü aşaması için alınan kararları ve planları merak ediyor. Peki, 5. ve 9. sınıflar ne zaman başlıyor? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl yapılacak? Okullarda hangi dersler yüz yüze işlenecek? Kaç gün okula gidilecek? İşte okullardaki yüz yüze eğitimin detayları...
 
 
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı yüz yüze eğitim planlamasında üçüncü aşama başlıyor. 2 Kasım'dan itibaren ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime başlayacak. 
 
Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında  okullarda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş süreci devam ediyor.
 
2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1.  sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB,  5. ve 9. sınıfları da yarından itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dahil etti.  
 
KAÇ GÜN OKULA GİDİLECEK?
 
Yüz yüze eğitimde, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün  toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün  toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2  gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.
 
DERSLER NASIL İŞLENECEK?
 
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara  ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika  olarak uygulanacak.
 
YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER BELLİ OLDU MU?
 
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal  bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul  5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil,  din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim  yoluyla işlenecek.
 
9. sınıf öğrencilerinin de, haftalık ders çizelgelerinde gösterilen  ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından, okul  yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan  dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.
 
OKULA GİTMEYENLER UZAKTAN DEVAM EDECEK
 
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı  onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi  tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam  edecek.
 
Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm  konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.
 
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla  tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik  tedbirler okul yönetimlerince alınacak.
 
 

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