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5 ülkeden ortak açıklama: Türkiye ile gurur duyuyoruz

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 20:22 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 20:22

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti.


Türk Konseyinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi  kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya  başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye  ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Sabaha karşı ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral üssünden  yörüngeye gönderilen Türksat 5A, Türkiye'nin uzaydaki yedinci aktif uydusu olma  özelliğini taşıyor.
 
Türksat 5A haberleşme uydusu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey  Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i  kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri  sunacak.
 
  

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