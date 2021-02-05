5 Şubat 2021 dolar, euro ve döviz fiyatları | Dolar kaç TL oldu, neden düşüyor?

Dolardaki düşüş devam ediyor. 28 Ocak’ta yeni yılın ilk “Enflasyon Raporu” sunumunda TCMB Başkanı Ağbal, enflasyon tahminlerini aşağıya çekti ve 2023 yılı için yüzde 5 hedefe ulaşana kadar sıkı para politikası mesajı verdi. TCMB ve Fed faiz kararı sonrası ise dövizde düşüş sürüyor. Dolar dün 7.10 seviyesine inerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar fiyatı kaç TL oldu? 5 Şubat 2021 dolar, euro ve döviz fiyatları…

Kasım ayında 8.58’e çıkarak tarihin en yüksek seviyelerini gören dolar/TL kurunda düşüş devam ediyor. Merkez Bankası art arda faiz artırımlarıyla politika faizi 14 seviyelerinde seyreden enflasyonun üzerinde bir oran ile yüzde 17 seviyesinde yükseltti. TCMB’nin son toplantısında faiz artırımına gitmemesine rağmen yaptığı “sözlü yönlendirme” döviz kurlarında düşüş yeniden ivme kazandı. Dolar kaç TL oldu? Dolar neden düşüyor? Dolar kaç TL oldu, neden düşüyor?

DOLAR KAÇ TL OLDU? DÖVİZ KURLARI 5 ŞUBAT 2021

İngiliz Sterlini 9,77 TL

Amerikan Doları 7,15 TL

Euro 8,54 TL

İsviçre Frangı 7,92 TL

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Japon Yeni 0,06 TL

Suudi Arabistan Riyali 1,90 TL

Norveç Kronu 0,82 TL

Danimarka Kronu 1,15 TL

Avustralya Doları 5,43 TL

Kanada Doları 5,58 TL

İsveç Kronu 0,84 TL

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler Merkez Bankası'nın yeni kararlarını olumlu karşıladı. Para girişinin devam etmesi durumunda doların 6.80-6.90 lira seviyesine kadar sürmesi bekleniyor. Ancak gerek enflasyonun yüksekliği, gerekse ücretlerdeki artış nedeniyle bu seviyede kalmasının zor olduğu belirtiliyor.