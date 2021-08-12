5 soruda saç ekimi hakkında bilinmesi gerekenler

Saç ekimi işlemi yaptırmak isteyen, ancak akıllarında soru işaretleri bulunanlar için Uzman Dr. Burak Kılıç saç ekimi hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Saç ekimi, saç dökülmesi problemine kalıcı olarak çözüm bulmak isteyenlerin tercih ettiği yöntemlerden birisidir. Ancak hala bu işlemi yaptırmamış olan kişilerin akıllarında “Saç ekimi nasıl yapılır?”, “Saç ekimi ağrı lı mıdır?” gibi sorular bulunabilir. Deneyimli bir ekip eşliğinde, doğru teknikle uygulanan saç ekiminin güvenilir ve kalıcı sonuçlar alınan bir işlem olduğunu söyleyen Uzman Dr. Burak Kılıç, bu konu hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı.

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR? UYGULAMA ESNASINDA AĞRI HİSSEDİLİR Mİ?

Saç ekimi işlemi, dönor bölge yoğunluğu yeterli olan hastalarımızda esne üstü ve kulak üstü bölgelerden yapılan alımın, saçsız alana tek tek ekimi işlemidir. Operasyon öncesi lokal anestezi uygulandığı için hastalar acı veya ağrı hissetmezler.

SAÇ EKİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER NELERDİR?

Saç ekiminde teknik olarak üç yöntem kullanılmaktadır. Cerrahi kesiyle yapılan FUT yöntemi aslında bugün çok tercih edilmeyen bir yöntemdir. DHI ve FUE yöntemleri daha çok tercih edilmektedir. FUE yöntemi safir kalem yardımıyla açılmış olan kanallara, daha önceden alınmış olan greftlerin penset ile ekilmesi işlemidir. DHI yöntemi de choi kalemlere, önceden alınmış olan greftleri ucuna takarak; hem kanal açılır hem de greftler kıl kökünün içine bırakılır. Saç ekimi yöntemi hastanın dönor bölge yoğunluğu, saçsız alan açıklığı gibi konular göz önünde bulundurularak, hastayla görüşülerek belirlenmektedir.

SAÇ EKİM İŞLEMİ SONRASI BEKLENTİ NE OLMALI?

Saç ekimi işleminden sonra ekim bölgesinde ivedilikle bir kabuklanma başlar. Kabuklanma süreci yaklaşık olarak 15 günü bulabilir. Bu süreçten sonra kabuklar dökülmeye ve yerine saçlar çıkmaya başlar. İlk etapta genelde ince telli çıkan saçlar, şok dökülme dediğimiz evreden sonra kalın telli olarak çıkar. Aslında bunlar artık hastanın kullanacağı yeni saçlarıdır. Bu genelde 3. ay itibariyle olur. Bu saçlar sürekli yoğunlaşarak ve sıklaşarak çıkmaya devam ederler. Genelde 7. ve 8. ayda sonuç görülmeye başlar. 12. aya kadarda saçlar çıkmaya devam eder.

SAÇ EKİMİNDEN SONRA HAVUZA, DENİZE VE SAUNAYA NE ZAMAN GİRİLEBİLİNİR?

Bu aktiviteler için operasyon sonrası oluşan kabuklar dökülmeli, hatta bir 15 gün daha beklenmelidir. Yani toplamda 1 ay sonra havuza, denize ve saunaya girilebilir. Bu süreçte havuz ve denizi tavsiye etmemizin sebebi enfeksiyon riski bulunmasıdır.

SAÇ EKİMİ KADINLARA YAPILIR MI?

Kadınlara saç ekimi, eğer tiroid fonksiyon bozukluğu yoksa yapılır. Tiroid fonksiyon bozukluğu yaşayan kadın hastalarımızda ise önce bu sorunun çözümü için bir aşama kaydedilmesi gerekir. Daha sonra saç ekimi yapılabilir. Kadın hastalarda genelde tıraşsız FUE ve DHI yöntemlerini tavsiye ederiz. Çünkü kadın hastaların saçları uzun olduğu için operasyondan sonraki iki üç gün, dönor bölgenin görseliyle ilgili sıkıntıyı yaşamaları istenmez. Operasyon sırasında arkadaki uzun saçlar toplanır, sonrasında salınır; böylece dönor bölge altta kalır, aradaki kabuklar gözükmez. Bu açıdan bakıldığında estetik görünüm açısından kadın hastalar, erkeklere göre daha avantajlı bile sayılır.