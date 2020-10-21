5. sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokul 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

5. sınıflar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci sınıflarda ve 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Ortaokul 5. sınıflar ne zaman açılacak?

5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Ortaokul 5. sınıflar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla verildi. Erdoğan, saat 16.00'da başlayan toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunarak, ortaokullarda 5'inci sınıf ile liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini ne zaman başlayacağını duyurdu. 5. sınıflar ne zaman açılacak?

5. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz... "açıklamasında bulundu.

21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına 12 Ekim tarihinde geçilmiş, ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri ilk derslerine başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla 5. sınıflarda ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacağı tarih belli olmuş oldu.