5 şehirde kırmızı alarm! Çocukları öldürüyor

Sağlık Bakanlığı, 24-30 Ağustos tarihlerini içeren haftalık Kovid-19 raporunu yayımladı. Rapora göre, Kovid-19 nedeniyle vefat eden 6326 kişinin yüzde 62’sini erkekler, yüzde 38’ini kadınlar oluşturdu. Ölümlerin yüzde 71’i 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşti. Kovid-19 nedeniyle 15 yaş ve altında 12 çocuk hayatını kaybetti. 2 yaş altında 6 çocuk, 2-4 yaş arasında 1 çocuk, 5-14 yaş arasında 5 çocuk, 15-24 yaş arasında 10, 25-49 yaş arasında 397 kişi yeni tip corona virüs nedeniyle can verdi. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte toplam vaka sayısının 279 bin 806, can kaybının 6 bin 673, ağır hasta sayısının 1102'ye yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri" dedi.