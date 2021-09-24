5 PKK'lı terörist Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2021
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ybI6sjBCar