5 PKK'lı terörist Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ybI6sjBCar