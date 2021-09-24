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5 PKK'lı terörist Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 12:50 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 12:53

MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
 
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
 
 

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MSB Pençe-Şimşek operasyonu PKK terörist Atak helikopterleri
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