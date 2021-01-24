Terör örgütlerinden kaçış devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1'i aşırı sol 4'ü PKK /KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 5 örgüt mensubu, ülkemize giriş yaparak bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak ’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14’e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti."