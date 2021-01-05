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5 Ocak koronavirüs tablosu paylaşıldı! Yeni hasta sayısı düştü!

05 Ocak 2021 Salı - 19:23 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 19:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz.


Sağlık Bakanlığı 05 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: ' Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz. ' ifadelerini kullandı.

 

 

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