5 metreden ateş ölçümü yapabilmek mümkün

Ateş ölçümünü yapmak bugün pek çok işletmede zorunlu. Dolayısıyla ateş ölçme sisteminin olabildiğince hızlı ve doğru çalışması önemli. Tam bu noktada işletmelerin imdadına teknolojik çözümler yetişiyor. Bugün internet üzerinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuyla ilgili görüşlerini paylaşan teknoloji şirketi Sensormatic'in CEO ’su İsmail Uzelli, termal kamera teknolojisiyle noktasal ya da bölgesel ısı tespiti yapılabildiğine dikkat çekerken, vücut ısısı normal değerlerin üzerinde olan birini 5 metre gibi güvenli bir mesafeden tespit edebilme imkânı sunan çözümlerin alışveriş merkezi, ofis, okul, hastane , toplu taşıma istasyonları, havaalanları başta olmak üzere tüm iş yerleri ve binalarda kullanılabildiğini kaydetti.

Termal kameraların önemine dikkat çeken Uzelli'ye göre bu sayede kalabalık ortamlarda virüsün bulaşma riski azaltlabiliyor. Bu noktada termal kameranın uzak mesafeden sunduğu çözüm önem kazanıyor. İş teknolojiye havale edildiğinde elbette hem iş gücünden hem de zamandan tasarruf edilmiş oluyor.

Bu çözümler, sadece uzaktan ateş ölçmekle kalmıyor, aynı zamanda analiz de yapabiliyor. Bu da kalabalık bir ortamda maske takmayanların hızlıca tespit edilebilmesini mümkün hale getiriyor. Örneğin maskenin takılmadığı veya ateşin normalin üzerinde olduğu durumlarda sesli ve görsel uyarı önemli bir gösterge.

Pandemi bize gösterdi ki olabildiğince 'temassız' olarak işlerimizi halletmeliyiz. Bu noktada teknolojiyi olabildiğince kullanmak gerekiyor. Temassız ödeme nasıl önem kazandıysa, kapılardan giriş çıkış yaparken de teknolojiden destek almak önemli. Bu yönde geliştirilen çözümler sayesinde çalışan ve ziyaretçiler, önceden tanıtılan yüz, iris gibi biyometrik verileri veya cep telefonlarıyla herhangi bir yere dokunmadan sadece birkaç saniye gibi kısa bir sürede giriş-çıkış yapabiliyor.

Uzelli'ye göre mesai saati başlaman önce bu tip çözümler asansör önünde oluşan kalabalığın önüne geçmek için de kullanılabilir. Geliştirilen yazılımlar sayesinde geriye dönük olarak çalışanların bina içindeki hareketleri de kontrol edilebiliyor. Örneğin; hastalığa yakalanan kişilerin geçtiği kapılardan başka kimlerin geçtiği bilgisi raporlanabiliyor.

Bu teknolojik çözümlerin bir diğer faydası da mekan içinde kaç kişinin bulunduğunun görülmesi, kaç kişinin içeri girebileceğinin yine teknoloji ile belirlenebilmesi. 3D kamera ve beam sensörler sayesinde örneğin içerisi belirlenen sayıya kadar insanla dolduysa sistem içeriye girişin olmaması gerektiğini söyleyebiliyor. Yemekhanelerden WC'ye pek çok alan için bu teknolojiler hayat kurtarıcı olacak.

Hürriyet/Selim Öztürk