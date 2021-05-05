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5 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 22:22 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 22:22

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 149 milyon 518 bin 163 TL. İşte, 5 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları...


Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 149 milyon 518 bin 163 TL. 5 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-3-21-58-70-82- ve joker:5 oldu.
 
5 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yani 5 Mayıs tarihinde saat 21.30'da yapıldı. Çekiliş sonrası 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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