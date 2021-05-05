5 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 149 milyon 518 bin 163 TL. 5 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-3-21-58-70-82- ve joker:5 oldu.
5 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yani 5 Mayıs tarihinde saat 21.30'da yapıldı. Çekiliş sonrası 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.