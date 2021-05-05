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5 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 20:57 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 21:14

Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin  476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin  414 oldu.
 
Son 24 saatte 35 bin 464 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.
 
  
Test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 955  bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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