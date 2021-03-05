5 Mart kandil mi? Miraç Kandili ne zaman 2021? Recep ayının 27'nci gecesi bugün mü?

Miraç Kandili ile ilgili yoğun bir araştırma yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 2021 yılında mart ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman 2021, 5 Mart bugün mü?

Miraç Kandili tarihi hakkındaki araştırmalar mart ayı ile birlikte arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayları dualarla, namazlar idrak ediyor. İslam aleminde Allah'a yükseliş ve arınma olarak kabul edilen Miraç Kandili ne zaman 2021? 5 Mart Kandil mi?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Miraç Kandili, 13 Şubat’ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.

MİRAÇ NE DEMEK?

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

KANDİL GÜNLERİ 2021 TAKVİMİ

10 Mart: Miraç Kandili



27 Mart: Berat Kandili



17 Ekim: Mevlid Kandili