5 kuruşa vapur yolculuğu ne zaman başlıyor? Vapur ücretleri 5 kuruş oldu mu? İşte 5 kuruş vapur ücretinin geçerli olduğu hatlar

İBB Şehir Hatları AŞ’nin 5 Kuruşa vapur seferleri başlıyor. Her gün 22 sefer hattında, belirli saat aralıklarında yolcular 5 Kuruş ödeyerek seyahat edebilecek. Uygulamanın halk sağlığını koruyucu önemli bir adım olduğunun altını çizen Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, hem koronavirüsün bulaşıcılık riskinin düşürülmesine hem de trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğinin azaltılmasına katkı yapacağını söyledi. Peki, Vapur ücretleri 5 kuruş oldu mu? İstanbul'da vapurlar ne zaman 5 kuruş olacak? İşte 5 kuruş vapur ücretinin geçerli olduğu hatlar...

İBB'nin 5 Kuruşa vapur seferleri başlıyor. Her gün 22 sefer hattında, belirli saat aralıklarında yolcular 5 Kuruş ödeyerek seyahat edebilecek. Peki, Vapur ücretleri 5 kuruş oldu mu? İstanbul 'da vapurlar ne zaman 5 kuruş olacak? İşte 5 kuruş vapur ücretinin geçerli olduğu hatlar...

VAPUR ÜCRETLERİ 5 KURUŞ OLDU MU?

İBB Şehir Hatları AŞ, UKOME’nin (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 25 Haziran Cuma günkü toplantısında, Şehir Hatları AŞ vapurlarının 31 Ağustos’a kadar 5 Kuruş’a yolcu taşıyabileceği kararını 28 Haziran Pazar sabahı hayata geçiriyor. Karara göre,her gün toplam 22 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 Kuruş’a yolculuk yapılabilecek.

Deniz yolunun toplu taşımadaki payını artırmak istediklerine dikkat çeken Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, bu kararın, çözüme yönelik bir adım olduğunun altını çizdi. Dedetaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hedefi, deniz yolunun toplu taşımadaki payını artırmak. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız sürüyor. İlgili karar ile üzerinde çalıştığımız, yolculuk alışkanlıklarının denize kaydırılması konusunda çözüme yönelik bir adım atıldığını düşünüyoruz. Özellikle salgın nedeni ile değişen yolculuk alışkanlıklarının tespitine olanak sağlayacak bu uygulama ile yolculukları ölçerek, veri toplayacağız. Bunları analiz edip, ileriye dönük planlamaların veriye dayalı gerçekleşmesini sağlayacağız.”

İSTANBUL TRAFİĞİ VE HAVA KİRLİLİĞİNE KATKI YAPACAK

Denizin payındaki artışın, karadaki trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini de azaltacağını vurgulayan Dedetaş, ulaşım alışkanlıklarını denize doğru yönlendirmek için Toplu Ulaşım Daire Başkanlığı’nın liderliğinde başka çalışmalar da yaptıklarını açıkladı.

Uygulamanın, koronavirüsün bulaşıcılık riskinin düşürülmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Dedetaş, “Ayrıca koronavirüs tehdidi henüz bitmedi. Bu uygulama, koronavirüsün bulaşıcılık riskini düşürmesi, esnek çalışma saatlerini desteklenmesi nedeniyle halk sağlığını korumak adına da atılmış bir adımdır” şeklinde konuştu.

5 KURUŞ VAPUR ÜCRETİNİN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

31 Ağustos’a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:

Beşiktaş-Kadıköy

Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Eminönü-Kadıköy

Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz)

Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü

Karaköy-Kadıköy-

Kadıköy-Karaköy-Eminönü-

Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp (Haliç hattı)

Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu

İstinye-Küçüksu

Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye

Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş

Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü

Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü

Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye-Sarıyer- Rumeli Kavağı

Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı

Bostancı-Karaköy-Kabataş