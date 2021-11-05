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5 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

05 Kasım 2021 Cuma - 21:12 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 21:21

Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin  193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 32 bin 201 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,12,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,56 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 223 bin 420  doza yükseldi.
 
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek  olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada, "Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin,  kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son  derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de  zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." ifadelerini kullandı.
 
 

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Sağlık Bakanlığı 5 Kasım koronavirüs vefat sayısı
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