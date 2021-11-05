5 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 201 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,56 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 223 bin 420 doza yükseldi.

Amasya, Muğla, Kırklareli, Balıkesir, 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu Osmaniye , Çanakkale, Eskişehir Zonguldak ve Edirne oldu.

Batman, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Muş , Bingöl, Mardin Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.