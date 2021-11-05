Gelinim Mutfakta programı aramalar arttı. Günün birincisi olup, çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, 5 Kasım Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek aldın kime gitti? İşte haftanın puanları…

Gelinim Mutfak'ta yarışmasını takip edemeyenler "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. En iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek aldın kime gitti?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Aslıhan" oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Havvanur” oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ELENEN GELİNİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da bu hafta elenen gelin ise "Havvanur" oldu.

5 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Yaren: 53

Aslıhan: 63

Yeşim: 56

Havvanur: 34