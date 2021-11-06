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5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi

06 Kasım 2021 Cumartesi - 1:36 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 1:36

Borçluya hacizli malını satma imkanı veren ve icrayla çocuk teslimini ortadan kaldıran 5'inci Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.


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Yargı Paketi TBMM malını satma
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