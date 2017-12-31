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5 ilde yağmur bekleniyor!

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 14:45 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 15:03

Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de akşama doğru yağmur başlayacak.
 
Karlıova ve Ovacık'ta ise akşam saatlerine doğru karla karışık yağmur  ve kar yağışı öngörülüyor.
 
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceği  bölgede, rüzgarın doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Gece ve sabah saatlerinde yer yer görülebilecek sis ve pus nedeniyle  oluşabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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5 ilde yağmur bekleniyor Meteoroloji hava durumu
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