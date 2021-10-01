01 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 -0.43 EURO 10,2660 -0.40
USD 8,8590 -0.33 ALTIN 499,760 -0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

5 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: 11 PKK’lıya gözaltı

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 12:03 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 12:03

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.


Diyarbakır merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Bismil ilçesinde kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 
 
 

ETİKETLER

pkk kck Diyarbakır terör örgütü operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.