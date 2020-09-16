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5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

AA |  16 Eylül 2020 Çarşamba - 1:43 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 1:43

Kocaeli başta olmak üzere çeşitli illerde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Körfez ilçesinde ve  Bursa, Çanakkale, İzmir ile Van'da farklı tarihlerde meydana gelen 8 farklı  dolandırıcılık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
  
Yürütülen çalışmalarda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık  yaptıkları öne sürülen 4 kişinin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.
 
İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler A.D.A,   M.G, E.Ç. ve L.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek  Kocaeli Adliyesine götürüldü.
 
Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
 

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Kocaeli dolandırıcılık bilişim
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