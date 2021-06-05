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5 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

05 Haziran 2021 Cumartesi - 19:32 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 19:49

Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi  yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 542 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e  yükseldi.
 
 
Test sayısı 55 milyon 250 bin 625'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 282  bin 594, vefat sayısı 48 bin 68 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8,  yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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